Факти / Відео / Світ / Замість смітника - на кухню ресторану. Як у Швеції рятують майже зіпсовані харчі/

Замість смітника – на кухню ресторану. Як у Швеції рятують майже зіпсовані харчі

100 кілограмів їжі за рік викидає приблизно кожен європеєць. Це дані ООН. Тож у світі – новий тренд. Максимально ефективно використовувати продукти.

В супермаркетах Фінляндії  харчі у яких закінчується термін придатності  роздають безкоштовно. А у швецькому місті Мальме відкрили ресторанчик в якому подають страви із продуктів, які хотіли викинути.

Читайте: Вчені назвали продукти, які рятують від передчасної смерті

Меню щодня різне, адже кухарі ніколи не знають, яким буде продуктовий набір. Цін в ресторані немає. Кожен лишає ту суму грошей, яку може. Відвідувачі задоволені.

Зменшення продуктових відходів – нині тренд у світі. Шведи радять – щоб вирішити проблему перевиробництва, потрібно купувати менше, але частіше. Регулярно перевіряти полиці холодильника, щоб з’їсти усі продукти до того, як вони зіпсуються. Не купувати зайвого – це піклування про планету, та ще й економія для родинного бюджету.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, які продукти здорожчають восени: прогноз експертів

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Бобові в Україні: як заробити та куди експортують
Лапками ворушать: у столичному фаст-фуді подають їжу з тарганами
шоколад
Райська насолода чи солодка отрута: як обрати якісний шоколад
Кава, халва, напівфабрикати та напої: що Україна експортує в ЄС
Фінляндія побудує паркан на кордоні з Росією
Довіра, рівність і свобода! Формула успішної демократії у світі
200 тонн парафіну! Масштабна пожежа на заводі у Фінляндії
Вчений
Вчені назвали продукти, які рятують від передчасної смерті

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка