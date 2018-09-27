Замість смітника – на кухню ресторану. Як у Швеції рятують майже зіпсовані харчі

100 кілограмів їжі за рік викидає приблизно кожен європеєць. Це дані ООН. Тож у світі – новий тренд. Максимально ефективно використовувати продукти.

В супермаркетах Фінляндії харчі у яких закінчується термін придатності роздають безкоштовно. А у швецькому місті Мальме відкрили ресторанчик в якому подають страви із продуктів, які хотіли викинути.

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Меню щодня різне, адже кухарі ніколи не знають, яким буде продуктовий набір. Цін в ресторані немає. Кожен лишає ту суму грошей, яку може. Відвідувачі задоволені.

Зменшення продуктових відходів – нині тренд у світі. Шведи радять – щоб вирішити проблему перевиробництва, потрібно купувати менше, але частіше. Регулярно перевіряти полиці холодильника, щоб з’їсти усі продукти до того, як вони зіпсуються. Не купувати зайвого – це піклування про планету, та ще й економія для родинного бюджету.

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Опубліковано Вересень, 27 в 14:54



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