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Замість пігулок – косяк: користь коноплі та чи дійсно вона лікує

Не наркотик, а перспективний напрямок у медицині. У столиці сьогодні зібралися прихильники декриміналізації марихуани.

Більше сотні людей вимагали в уряду виконувати узгоджену стратегію державної політики щодо наркотиків. Документ передбачає послаблення відповідальності за вживання конопель, а також можливість їх дослідження з науковою метою.

Утім, чиновники саботують цей процес, стверджують активісти. Тож люди вимагають від уряду, нарешті, переглянути своє ставлення до канабісу.

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Травка – замість таблеток. Киянин Ігор привів свого сусіда в інвалідному візку на акцію підтримку марихуани, як приклад позитивного впливу канабісу. Через травму чоловіка мучать постійні судоми та біль, зняти які допомагають лише коноплі. Для нашого кримінального кодексу цей чоловік з інвалідністю – правопорушник. Хоча в світі таким пацієнтам марихуану давно виписують у рецептах.

До слова, канадська компанія AHLOT (A Higher Level Of Thought) з Торонто шукає охочих стати професійним дегустатором коноплі: за роботу обіцяють платити 50 доларів на годину.

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