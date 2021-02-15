Заморожені вареники та равіолі: як в Україні готують напівфабрикати

В Україні користуються популярністю напівфабрикати. Українські традиційні вареники, а також пельмені та деруни громадяни не готують самотужки, а купують їх у супермаркетах. Також вони замовляють у ресторанах заморожені равіолі чи круасани, що дозволяє швидко потішити себе стравами іноземної кухні.

Ціни на такі продукти високі. Але яка їхня якість? На виробництвах запевняють, що використовують лише свіжі продукти для виготовлення напівфабрикатів, не додають жодних підсилювачів смаку та емульгаторів.

Під час приготування використовують як спеціальне обладнання, так і працю співробітників.

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Українці зазначають, що купують такі товари задля економії часу та сил. Вони рятують, коли графік занадто насичений і немає часу на приготування їжі.

Напівфабрикати були й чудовою бізнес-ідеєю для деяких громадян країни та допомогли їм вижити під час локдауну.

Напівфабрикати в Україні

За словами дієтологів, напівфабрикати не втрачають своїх корисних властивостей.

Додавати їх до раціону навіть корисно.

Детальінше про те, як правильно вживати напівфабрикати, читайте на Фактах ICTV.