Заморити голодом воєнну машину Путіна: як світ відреагував на Бучанську різанину

У ритуальній службі Бучі нарахували 340 тіл убитих росіянами цивільних.

Працівники ритуальної служби продовжують збирати тіла загиблих на узбіччях, подвір’ях та братських могилах, щоб ідентифікувати та захоронити.

– Приблизна цифра 340 людей, саме за ці дні. Це ще не все. Ми не встигаємо. Як мінімум 20 адресів на завтра точно є. Багато кого захоронили в городах, у дворах. Кількість ми ще не можемо визначити, – сказав працівник ритуальної служби.

Раніше очільник британської розвідки Річард Мур заявив, що страти цивільних входили у плани путінського вторгнення в Україну. За його словами, режиму Володимира Путіна не дозволять приховати свою причетність до цих звірств.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Україні потрібні три речі: зброя, зброя і ще раз зброя. Так польський лідер відреагував на страшні кадри з Бучі.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вбивства на Київщині назвав найжорстокішою за останні десятиліття розправою над мирними жителями в Європі.

Прем’єр Канади Джастін Трюдо пообіцяв зробити усе можливе, аби притягнути кривавих вбивць до відповідальності.

Звірства окупантів під Києвом – практично одностайно засудили й інші світові лідери.

Ударом під дих різанину в Бучі назвали в Сполучених Штатах. Держсекретар США Ентоні Блінкен пообіцяв зафіксувати усі звірства, які російські військові вчинили проти цивільного населення.

– Ви не можете не бачити в цих зображеннях удару під дих. З моменту агресії ми вийшли і сказали, що російські солдати скоїли військові злочини. Ми працюємо над тим, щоб задокументувати їх, щоб передати інформацію, яку маємо, відповідальним органам, – сказав держсекретар Блінкен.

Зафіксувати звірства та посилити антиросійські санкції пообіцяв німецький канцлер Олаф Шольц.

Глава уряду країни, яка залишається однією з небагатьох в Європі, що досі шукає позитиву в співпраці з Росією, сказав, що шокований моторошними кадрами з Бучі. Та пообіцяв накласти на Кремль новий пакет каральних заходів.

– До нас доходять жахливі кадри з України. Ми бачимо десятки розстріляних мирних жителів у Бучі, районі на північ від Києва, який ще кілька днів тому контролювали російські військові. Вулиці завалені тілами, всюди імпровізовані поховання. Мова йде про жінок, дітей і старих. Вбивство мирного населення – військовий злочин, – сказав Олаф Шольц.

Різаниною побачене в Бучі назвав голова Європейської ради Шарль Мішель. І теж пообіцяв санкції. Провести незалежне розслідування вбивств на Київщині закликала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

– Приголомшена повідомленнями про невимовні жахіття в районах, із яких виходить Росія. Терміново потрібне незалежне розслідування. Причетні до військових злочинів будуть відповідали, – заявила Урсула фон дер Ляєн.

До каральних заходів проти РФ хоче долучитися Велика Британія. Очільник британського уряду Борис Джонсон пообіцяв Україні – оборонну та гуманітарну підтримку, Росії пригрозив болючими наслідками.

– Я зроблю все, що в моїх силах, щоб заморити голодом воєнну машину Путіна. Ми посилюємо наші санкції та військову підтримку, а також розширюємо наш пакет гуманітарної допомоги, щоб допомогти нужденним на місцях, – прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Приєднатися до нових каральних заходів проти РФ готова Японія.

– Ми маємо рішуче засудити проблеми з правами людини та дії, що порушують міжнародне право. Щодо подальших санкцій, Японія твердо виконуватиме те, що вона має робити, комплексно спостерігаючи за ситуацією та співпрацюючи з міжнародною спільнотою, – сказав прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.

Тим часом про те, що Путін знає про страти цивільного населення – говорять у британській розвідці. Навіть більше: глава Мі-6 Річард Мур каже, що російський президент сам їх і планував.

Але попри заяви європейських політиків, лише польський прем’єр Матеуш Моравецький назвав дії російських військових на Київщині геноцидом.

Після появи доказів російських звірств в Україні президент України Володимир Зеленський назвав це саме геноцидом.

Фото: Генштаб ЗСУ

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