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Замовляють навіть в Канаді і Австралії. У Львові майстер відроджує стародавні ліри

Магічні звуки стародавнього інструмента відроджує львівський лірник Гордій Старух. У колекції майстра понад сотня ексклюзивних інструментів.

Ремеслом він займається більше 10 років. За цей час його музичні інструменти розійшлися не лише Україною, а усім світом.

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Гордій Старух  – музикант, скульптор і ось уже понад 10 років – майстер з виготовлення лір. Він ламає усі стереотипи – молодий, енергійний, з пірсингом у вусі та запалом у очах.

Чоловік пише пісні і майстерно поєднує давній інструмент із сучасним звучанням. А ще музикант сам виготовляє ліри.

Працює у майстерні свого діда, відомого львівського скульптора Еммануїла Миська, який був майстром світового рівня. Саме від нього Гордію передалась любов до творчості.

Майстер виготовляє ліри за давніми українськими технологіями і додає нотки сучасних інструментів. В одному екземплярі може бути півтисячі елементів. Аби на ньому грати, треба одночасно крутити ручку і натискати на пластинки.

Через особливий антураж Горідієві ліри розлітаються по всьому світу. Їх замовляють у Німеччині, Польщі, Канаді, Австралії і США. Здебільшого купують музиканти-початківці або ж колекціонери.

За останні роки завдяки соцмережам попит на ліри зростає по всьому світу, людям хочеться мати те, чого немає в інших. А ліра, як виявилось, – саме такий інструмент.

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В Україні 10% підприємців опинились на межі банкрутства й незабаром підуть з бізнесу, тому уряд України має продовжувати надання підтримки. Про це повідомила постійний представник Програми розвитку ООН в Україні Дафіна Герчева.

Також вона зазначила, що у період кризи мають бути напрями політики, які сприятимуть зростанню і створенню робочих місць.

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