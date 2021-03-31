Замовне вбивство заступника мера в Черкасах: справу передали до суду

Детективи Державного бюро розслідувань 31 березня передали до суду справу про замах на вбивство заступника міського голови Черкас Юрія Ботнара.

Під час розслідування було встановлено, що чиновника планував вбити один із депутатів міськради.

Для цього чоловік попросив знайомого знайти виконавця і пообіцяв заплатити $2,5 тис.

Депутат ретельно готував вбивство конкурента: першу хотів зробити це сірчаною кислотою, потім погодився на те, аби кілер скористався ножем. Головне – аби жертва страждала.

Правоохоронці провели спецоперацію та імітували вбивство заступника мера. Фотографія переконала замовника і він заплатив частину з обіцяних за вбивство грошей. Після цього місцевого депутата і затримали.

Його обвинувачують у закінченому замаху та організацію умисного вбивства, скоєного з особливою жорстокістю. За це депутату загрожує 15 років тюрми.

Замовне “вбивство” Юрія Ботнара

Інцидент із замовним вбивством Юрія Ботнара стався влітку 2020 року.

Вранці 16 липня про зникнення свого заступника повідомив мер Черкас Анатолій Бондаренко.

За фактом його зникнення було відкрито кримінальне провадження.

Тим часом слідчі ДБР зуміли попередили вбивство Юрія Ботнара і викрити замовника. Його ім’я не розголошується.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.