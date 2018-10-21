Занедбані стежки та відсутність зв’язку: реалії туристичних маршрутів у Карпатах

Вижити в Українських Карпатах. Щороку туристів у гори більшає. Кожен мріє підкорити Говерлу чи прогулятися гірським хребтом.

Та мало хто дбає про безпеку. Це стосується і самих туристів, які часто перебільшують свої можливості, і держави, яка мало дбає про облаштовані стежки, доїзди, зв’язок.

Читайте: Спецоперація ФСБ: на Закарпатті з’явилися антиугорські білборди

Більшість популярних прикарпатських маршрутів пролягає територією Яремчанського національного парку. Тож парк зобов’язаний їх облаштовувати. Натоміть стежки досі без мобільного зв’язку.

На Прикарпатті понад 1200 кілометрів промаркованих гірських маршрутів. Кілька років тому їх облаштували коштом європейських грантів, а от доглядати їх нікому. Гроші ні облдержадміністрації, ні туристичні фірми не виділяють.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що у Карпатах випало півметра снігу.

Опубліковано Жовтень, 21 в 15:18



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.