Заняття спортом під час карантину: помірні навантаження допомагають відновитися після хвороби

Цими днями журналісти завітали до спортивного клубу Sport Life, аби ознайомитися з роботою фітнес-центрів та дізнатися, чим зараз живе мережа в непрості карантинні часи.

Як розповідають представники клубу, помірні навантаження не лише покращують імунітет, а і допомагають відновитися після хвороби.

Тож в Sport Life сподіваються, що здоровий спосіб життя та заняття спортом – сприятимуть зміцненню імунітету навіть у часи боротьби з Covid-19.

А у Житомирі нещодавно відкрили новий фітнес-клуб мережі Sport Life.

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