Заняття з 2 класу та безкоштовно для людей 55+: як вивчають англійську у Литві

Іноземна мова, як інструмент інтеграції у цивілізований світ і державної безпеки – литовці масово вивчають англійську.

Це питання там вважають надважливим і заняття починаються вже з другого класу. Спочатку – дві години на тиждень, після 5 класу – 3, в старшій школі – залежно від обраного профілю. Старшокласники,  переважно, іноземною володіють вільно.

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Батьки не натішаться, адже на відміну від них, молоде покоління вже не знає російської мови, а отже, не підвладне московській пропаганді.

Та головне – інтеграція в англомовний цивілізований світ. Найтяжче людям передпенсійного віку. Для тих, кому 55 і більше,  працюють спеціальні курси англійської. Безкоштовні.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Литва може вийти з Інтерполу.

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