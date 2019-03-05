Заощадження до 40% енергії: в університеті Шевченка утеплили два корпуси

Корпуси Київського університету імені Шевченка збудовані майже 40 років тому за так званим кубинським проектом. Будівлі розраховані на тропічний клімат, а не українські морози. Тож, взимку в багатьох аудиторіях не більше 10 градусів тепла.

З початком весни в університеті стало значно тепліше, і тепер так буде завжди. Бо університет взяв участь у державній програмі зі зменшення шкідливих викидів, гроші від якої підуть на тепломодернізацію.

Іспанці купили українські квоти на парникові гази ще 10 років тому. Однак до реальних справ дійшли лише 3 роки тому і ось аж тепер на 2 факультети Київського університету виділили 5,5 мільйонів євро.

До кінця 2019 року планують провести масштабний ремонт та модернізацію тепломереж на механіко-математичному та кібернетичному факультетах. Замінять вікна, всі комунікації, систему вентиляції, утеплять стіни, перекриття та підвалу.

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Термомодернізація дозволить заощадити 40% енергії.

До слова, раніше Факти ICTV писали, як на Львівщині ЄС допомагає оновлювати парк пожежних авто.

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