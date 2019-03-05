ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Заощадження до 40% енергії: в університеті Шевченка утеплили два корпуси

Корпуси Київського університету імені  Шевченка збудовані майже 40 років тому за так званим кубинським проектом. Будівлі розраховані на тропічний клімат, а не українські морози. Тож, взимку в багатьох аудиторіях не більше 10 градусів тепла.

З початком весни в університеті стало значно тепліше, і тепер так буде завжди. Бо університет взяв  участь у державній програмі зі зменшення шкідливих викидів, гроші від якої підуть на тепломодернізацію.

Іспанці купили українські квоти на парникові гази ще 10 років тому. Однак до реальних справ дійшли лише 3 роки тому і ось аж тепер на 2 факультети Київського університету виділили 5,5 мільйонів євро.

До кінця 2019 року планують провести масштабний ремонт та модернізацію тепломереж на механіко-математичному та кібернетичному факультетах. Замінять вікна, всі комунікації, систему вентиляції, утеплять стіни, перекриття та підвалу.

Дивіться: Реконструкція Шулявського мосту: коли почнуть та чому люди проти

Термомодернізація дозволить заощадити 40% енергії.

До слова, раніше Факти ICTV писали, як на Львівщині ЄС допомагає оновлювати парк пожежних авто.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Без опалення у морози: чому у Миколаєві почастішали аварії на тепломагістралях
Кличко пояснив основну причину проривів столичних тепломереж
Комунальна холоднеча відступає. Де в Україні включили опалення
Старт опалювального сезону, кругом – гарячі ріки: стан тепломереж Києва
Вступна кампанія 2018: майбутнє за програмуванням, але обирають мову і право
КНУ ім. Шевченка скасував заняття. Що відбувається насправді?
Університет Шевченка скасував заняття до весни
Шепетівка за крок від надзвичайного стану

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка