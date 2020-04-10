Запасів сировини для виробництва туалетного паперу в Україні вистачить на 10 днів

Призупинка бізнесу на час карантину призвела до того, що в Україні падає заготівля макулатури – сировини для виробництва туалетного паперу. Затягнуте на роки зволікання із сортуванням відходів і тут дається взнаки. Зокрема, і через дефіцит вторинної сировини уряд вирішив дозволити працювати підприємствам із збирання і заготівлі відходів.

Карантин вже вчить бути ощадливішими. І зокрема, щодо товару, який несподівано став популярним – це туалетний папір. Нині пункти прийому вторсировини зачинені, більшість офісів не працюють, тож макулатури для переробки на санітарно-гігієнічні вироби – обмаль. Макулатуру возять автомобілями з Польщі, Румунії, Словаччини. Але запасів сировини у більшості виробників туалетного паперу на 10 днів.

В інших країнах також вирує епідемія і стоїть бізнес, тож і звідти потік макулатури може скоротитись. Якщо раніше 70% потрібної макулатури наші виробники брали із внутрішнього ринку, то нині – лише половину. Докладніше у сюжеті Олени Астахової.

Нагадаємо, Факти ICTV писали про те, чому саме туалетний папір став дефіцитним у багатьох країнах.

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