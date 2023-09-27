Запчастини ЄС в дронах Shahed | Допомога США буде меншою в рази! Новини Факти ICTV за 27.09.2023
– У Херсонській області підірвався тракторист на російській міні;
– Прокудін закликає мешканців окупованого лівобережжя Херсонщини евакуюватись;
– ЗСУ продовжують наступ на двох напрямках — деталі від Генштабу;
– Обстріл Донеччини 26.09.2023 — є поранений в Орлівці;
– Новий скандал? Понад пів сотні європейських компонентів знайшли у дронах Shahed;
– На Харківщині налагодили виробництво безпілотників, здатних обходити російські РЕБ;
– СБУ затримала агентів, які скоригували удар по Києву 21.09.2023;
– Сенат США надасть допомогу Україні: цифра буде значно меншою;
– Суд Нью-Йорка визнав Трампа винним у шахрайстві;
– Новий реабілітаційний корпус на Рівненщині.
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