Запідозрили у крадіжці: у Рівному патрульні підстрелили велосипедиста

У Рівному патрульні підстрелили велосипедиста.

Вони запідозрили його у крадіжці байка. Вимоги зупинитися чоловік просто ігнорував. Тоді один з копів відкрив вогонь.

Велосипедист упав на асфальт, швидка допомога забрала його до лікарні. У нього зламані ребра та ушкоджені легені. Нині у стані середньої важкості.

Все сталось о другій ночі. Вже з’ясували, велосипед він не викрав, а позичив у друга, аби поїхати додому. Чому не реагував на вимогу зупинитися – невідомо.

Пістолет, з якого стріляв патрульний – його особистий, травматичний, на гумових кулях. Використовувати його не мав права. Копа відсторонили від роботи. Йому загрожує до 8 років за гратами.

Зґвалтування на Рівненщині

У 2019 році в Рівненській області 43-річний чоловік кілька разів зґвалтував 13-річну доньку своєї співмешканки.

Дівчина була залякана. Тому нічого не розповідала матері, а жінка навіть не помічала, що її донька при надії.

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