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Заплатили за 5 будинків, а відремонтували один! Як у Миколаєві шахраї обдурили міськраду

У Миколаєві дахи протікають після капітального ремонту. Від несумлінних підрядників страждають сотні містян, а бюджет через неякісну роботу недораховується мільйонів гривень.

Після неякісного ремонту покрівлі у квартирі Олега Крепка зі стелі тече по стінах. Його сусідка Ольга у розпачі: за 30 років тричі ремонтувала дах власним коштом. і тепер знову потрібно ладнати самотужки.

Дощ заливає й обладнання ліфта. Люди ризикують залишитись без підйомника. За капітальний ремонт дахів 5 будинків одеська фірма Авалон-Буд отримала з міського бюджету більше 2 млн грн. Однак відремонтували лише один, і то – неякісно.

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Працівники зникли одразу, як фірма отримала від замовника – департаменту ЖКГ – майже всю суму. Чиновники нарікають на недосконалість системи тендерних закупівель Прозоро, що дозволяє шахраям вигравати конкурс просто з найменшою ціною.

Співробітниця технагляду, що прийняла неякісну роботу, звільнена, – повідомили чиновники. До несумлінних підрядників відправили скарги, але одеська фірма зникла. Тож, гроші не поверне, і департамент шукає кошти для завершення ремонтів. Така ситуація у Миколаївській міськраді не вперше, і поки що ніхто ні за що не покараний.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як не потрапити на гачок шахраїв, купуючи нове житло.

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