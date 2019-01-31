Запобігли вибухи у Одесі і теракту у Києві: кого не пускають на кордоні з Росією

Росіянина Владислава Гречина затримала СБУ за підготовку вибухів в Одеській області, а Максим Сливка готував теракт у Києві. Нині вони відбувають покарання. Масово завертати росіян віком від 16 до 60 років українські прикордонники почали наприкінці листопада, після запровадження воєнного стану.

Загроза повторної агресії знизилася, проте не зникла, тому обмеження продовжили. За два місяці до України не пустили понад 2,5 тис. російських громадян. Це майже втричі більше, ніж зазвичай.

Щодня український кордон перетинають близько тисячі росіян. Якщо північний гість, навіть призивного віку, може підтвердити мету візиту, йому – зелене світло.

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Але і таких чоловіків використовує російська розвідка. Засуджений Олександр Валехідіс, народився у Львові, переїхав до Мурманська, служив там у поліції, і повернувся у рідну Галичину – шпигувати – з’ясовував секрети СБУ, нині – відбуває покарання.

А от те, що жінок зі стоп-списку виключили – даремно, вважає Микола Маломуж, голова Служби зовнішньої розвідки України. Їх Росія також може засилати для диверсій та терактів.

Якщо ми говоримо про жінок і дівчат, вони бувають набагато ефективніші агентуристи, терористи і більш здатні до зашифровки.

Заборона в’їзду – доцільна, як термінова реакція. Але щоб по-справжньому захистити свої кордони від непроханих гостей, слід запровадити для росіян біометричні паспорти, вважає колишній розвідник. Такі системи вже працюють у тестовому режимі, говорять прикордонники. За неповний місяць цього року, відбитки пальців взяли в 11 тис. росіян.

До слова, біометричний контроль на кордоні з Росією, сьогодні працює у тестовому режимі. В основних пунктах пропуску вже застосовують спеціальні мобільні комплекси.

Опубліковано Cічень, 31 в 21:48



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