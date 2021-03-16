Заповнені лікарні і брак кисневих точок: ситуація з Covid-19 на Харківщині

Ситуація з коронавірусом у Харківській області досить напружена. Реанімації Харківської обласної інфекційки заповнені, а кожен третій пацієнт – молодший 40-ка років. Тому усі 300 ліжок у медзакладі зайняті.

Через перенавантаження апарати ШВЛ часто виходять з ладу. Водночас кисневих концентраторів вистачає, але вони не здатні надати необхідну кількість кисню десяткам хворих. Тому пацієнтів доводиться підключати до кисневих точок, яких усього 67 і цього замало.

Ще восени обласні чиновники обіцяли прокласти мережу майже на 150 кисневих точок і побудувати нову операційну з реанімацією, але роботи розпочали тільки в лютому. Якщо додаткові кисневі траси підключити планують за два тижні, то ремонт реанімації з операційною триватиме ще кілька місяців.

Водночас в облдержадміністрації ситуацію називають контрольованою. Не визнають і проблем із завантаженістю лікарень. Хоча в обласному диспансері радіаційного захисту заповненість 105%, там доставляють майже 30 додаткових ліжок.

Тим часом мер столиці Віталій Кличко також повідомив, що Covid-ліжка в Києві закінчаться через кілька днів. Це може статися, якщо високі темпи розповсюдження вірусу і кількість госпіталізацій за добу залишатимуться на такому ж рівні, що зараз.

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