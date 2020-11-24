Заповнені лікарні та перевитрати кисню: як триває боротьба з Covid-19 у регіонах

Коронавірус в Україні не відступає та продовжує встановлювати невтішні антирекорди.

У Києві за минулу добу вірус виявили ще у 1 422 хворих, і 30 померли.

У Дніпропетровській області трохи менше тисячі інфвікувань, половина з яких – у Дніпрі. За повідомленнями ОДА, планується перепрофілювати ще 5 закладів для лікування інфікованих.

На Рівненщині продовжують розгортати додаткові місця кожній з 15 Covid-лікарень. Влада закликає заклади торгівлі та послуг дотримуватися пріоритетних годин для пенсіонерів.

Критична ситуація у Харківській області: медзаклади області і міста заповнені вщент, а дві лікарні Укрзалізниці і досі не можуть відкрити на прийом хворих на коронавірус. Наразі у регіоні вже 250 летальних випадків на мільйон населення.

Івано-Франківськ зупинив госпіталізацію у Центральну міську лікарню. Медзаклад повідомив про величезну кількість пацієнтів, які потребують кисневої дотації: у лікарні перевитрати кисню більш як у 60 разів.

Тим часом головний санлікар Віктор Ляшко закликає укранців здавати тести на коронавірус навіть при симптомах ГРВІ, а голова Мінкульту Олександр Ткаченко просить уряд запровадити двотижневий локдаун на новорічно-різдвяні свята.

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