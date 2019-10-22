Запрошують перемир’я і першими відкривають вогонь: тактика ворога на сході

За 5 років бойових дій бійцям ООС вдалося вибити війну за межі багатьох міст. І хоча городяни досі вночі чують стрілянину, основні бої тривають на безпечній відстані. Щоночі за різним сценарієм.

Бойовики застосовують дивну тактику. При повній тиші запрошують режим перемир’я, однак і самі ж перші відкривають вогонь. Це позиційна війна. Бойовики знають позиції армійців, військові знають вогневі точки противника. Однак і в таких боях є правила, є тактика, є перемоги і поразки.

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Головна тактика – це витримка. Армійці спостерігають, бойовики викликають на бій. Серед рясного потоку свинцю лише чутливий армійський слух розпізнає характерний постріл – снайперську гвинтівку. Саме тому у військових наглухо зачинені навіть бійниці. Будь-яка щілина – і одноокий стрілець з того боку цілитиме туди. Визначивши район перебування снайпера, бійці кидають гранату.

По всьому фронту ближні бої тривають приблизно за однаковою схемою. Тактика хвилеподібних атак. Тиша на всю ніч – небезпечна для обох сторін. Це – привід для вилазки штурмових груп і зменшення уваги на передовій. Тому з інтервалами 15-20 хвилин протягом усієї ночі бойовики атакують, а об’єднані сили відповідають.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як Зеленський відвідав передову та ознайомився з ситуацією в зоні ООС.

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