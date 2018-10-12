Запроси мене з війни: у Києві влаштували бал до Дня захисника України

У Києві сьогодні влаштували Бал. Приурочений він до Дня захисника України. 20 пар зійшлися у танці, щоб розповісти свої історії з передової. Назву балу теж дали тематичну: Запроси мене з війни.

Волонтерки, військові кореспонденти та лікарки – запросили з війни до танцю наших героїв – хлопців, які боронять нашу країну на Донбасі.

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Це не просто па. В танці пари розказують історії свого життя. Про боротьбу на війні, про те, що де б ти не був – ніколи не можна здаватися.

Організатори – Українські Амазонки – хотіли в такий спосіб привернути увагу до проблем реабілітації учасників бойових дій.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що подарувати коханому на День захисника України.

Опубліковано Жовтень, 12 в 21:52



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