Факти / Відео / Україна / Запроси мене з війни: у Києві влаштували бал до Дня захисника України/

Запроси мене з війни: у Києві влаштували бал до Дня захисника України

У Києві сьогодні влаштували Бал. Приурочений він до Дня захисника України. 20 пар зійшлися у танці, щоб розповісти свої історії з передової. Назву балу теж дали тематичну: Запроси мене з війни.

Волонтерки, військові  кореспонденти  та лікарки   – запросили з війни до танцю наших героїв – хлопців,  які боронять нашу країну на Донбасі.

Читайте: 23 лютого – “ніколи знову”: як з’явився День захисника України

Це не просто па. В танці пари розказують історії свого життя. Про боротьбу на війні, про те, що де б ти не був –  ніколи не можна здаватися.

Організатори – Українські Амазонки  – хотіли в такий спосіб привернути увагу до проблем реабілітації учасників бойових дій.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що подарувати коханому на День захисника України.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Вода з хробаками та погрози. Як використовують в’язнів у тюрмах “Л/ДНР”
На Донбасі зафіксували колону вантажівок РФ із зеніткою
“Вибори” ватажків “ДНР” і “ЛНР”. США звернулися до Росії
Ворог несе втрати на Донбасі: двох бойовиків знищено і 6 поранено
﻿На Донбасі бойовики обстріляли патруль ОБСЄ
Напружена доба на Донбасі: четверо бійців загинули, трьох поранено
Обстріли на передовій не вщухають: втрат зазнали українські захисники
Бойовики
Хто став новим куратором “ЛДНР”

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка