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Запуск 4G інтернету в київському метро

Київстар запустив 4G інтернет на частині станцій київського метрополітену і в тунелях між ними.

Швидкісний інтернет запрацював на станціях Житомирська, Святошин, Героїв Дніпра, Мінська, Оболонь, Сирець, Дорогожичі і Лук’янівська.

Дивіться: Київстар збільшує покриття мережі 4G та виділить кошти на боротьбу з Covid-19

Це стало можливо завдяки плідній співпраці мобільних операторів та представників влади.

Як зазначають представники оператора телекомунікацій Київстар, швидкість мобільного інтернету буде доволі комфортною не лише для інтернет-серфінгу, а й для перегляду відео.

Тож такі амбітні плани оператора — додатковий комфорт для пасажирів київського метрополітену.

Покриття 4G від Київстар в Україні

Мобільний оператор Київстар збільшив покриття мережі 4G в 11 областях України та підключив ще 483 населених пункта.

Київстар охоплює понад 11 тис. населених пунктів, де проживає майже 79% населення України.

Компанія повідомляє, що з часу запуску 4G-зв’язку у квітні 2018 року послугами скористалися понад 10 млн абонентів, а обсяг інтернету збільшився з 325 до 649 петабайт.

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