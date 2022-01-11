Запуск національного авіаперевізника: яким буде флот літаків та коли перший рейс

Амбітна ідея президента Володимира Зеленського створити українського державного авіаперевізника поступово починає втілюватися у життя.

Компанія має затверджену назву – Ukrainian National Airlines (Українські національні авіалінії, ЮНА) та вже юридично сформована.

До Нового року держава встигла виділити на неї півмільйона гривень. І вже у січні, як анонсують у профільному міністерстві, вітчизняна авіакомпанія має офіційно запрацювати.

Якою буде ЮНА – поки є приблизне бачення. Флот компанії у перспективі повинен налічувати від 17-ти до 22-х літаків. Такої кількості мають досягти поетапно за п’ять років.

Державний перевізник мав би виконувати як внутрішні рейси, так і міжнародні. У планах за наступні п’ять років – понад 40 напрямків, серед яких і далекомагістральні в США та Канаду.

Нині в Міністерстві інфраструктури мають дві попередні домовленості – із вітчизняним авіагігантом ДП Антонов та французьким світовим виробником – щодо будівництва літаків для нового перевізника.

– Перш за все це все-таки про наміри, наміри публічні. Але вони зараз нам потрібні, щоб вивчити конкретні пропозиції. Бо ніхто не продає літаки так, як ми купуємо макарони в магазині. За цим стоїть тривалий переговорний процес, – зазначила радниця міністра інфраструктури України Олександра Азархіна.

На ДП Антонов, своєю чергою, переконують, що будувати літаки для авіаперевізника готові. Нині йдеться про п’ять пасажирських Ан-158. Один із них зможуть здати за рік.

Нині у цехах є готові каркаси – це літаки, які свого часу будували для лізингової компанії. Замовник їх не оплатив, і шість років вони просто стоять. Замінити російські деталі в них простіше. Електроніка підійде від імпортозаміщених Ан-178, які зараз будують для Міністерства оборони України.

– Сьогодні весь планер практично на 90% готовий. Залишається тільки його укомплектувати. Ми готові його укомплектувати всім сертифікованим обладнання. Те, що там поставлено завдання за три роки зробити п’ять літаків, – це цілком до снаги для “антонівців”, – розповів директор програми Віктор Казуров.

Плани – амбітні: перший літак Ukrainian National Airlines має здійнятися у небо вже влітку цього року. Тож очевидно, що починати будуть зі вживаного флоту. На перші судна закладено 2 млрд грн.

– Через пандемію багато авіакомпаній відмовляються від своїх літаків, і на ринку зараз є надлишок літаків. Літак можна взяти в оренду, в лізинг за набагато менші гроші, ніж це було до пандемії, – пояснив авіаблогер Володимир Бєлєнький.

У Міністерстві інфраструктури певні, що перевізник Ukrainian National Airlines стане прибутковим вже через п’ять років. А от експерти авіаринку кажуть, що державній авіакомпанії конкурувати буде складно, особливо з великими міжнародними перевізниками.

– На сьогодні гострої потреби створювати нових гравців немає. Оскільки на українському ринку працює вже п’ять середніх та великих авіакомпаній, які закривають всі потреби, – вважає експерт авіаринку Богдан Долінце.

Нині Україна інвестує у розбудову регіональних аеропортів. Тож очевидно, що ЮНА має з’єднати не лише міста-мільйонники, але й менші обласні центри, куди нині не літають українські компанії.

У країнах Європи багато авіаперевізників починали як державні, але згодом частину викупляли приватники. В Мінінфраструктури не виключають і такого сценарію у майбутньому.

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