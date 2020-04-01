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Заражені сімейні лікарі та особливий режим – ситуація з Covid-19 в регіонах

У Чернівецькій області запровадять особливий режим в’їзду та виїзду. Відповідне рішення сьогодні ухвалила Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Київ залишається лідером за кількістю хворих. Далі йдуть Чернівецька, Тернопільська та Івано-Франківська області. На Тернопільщині вже 98 випадків, осередок спалаху – Монастириський район. Офіційно підтверджено понад півсотні інфікованих. У них нарахували понад три тисячі контактів.

На Covid-19 хворіють десятки  сімейних лікарів, тож рятувати людей нікому, їм на підмогу приїжджають медики  з інших районів.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, коли пандемія коронавірусу піде на спад.

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