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Заробіток для школярів під час літніх канікул: як влаштуватись та скільки можна заробити

Заробити під час літніх канікул. Про це мріють чимало підлітків і молоді люди, яким хочеться і відпочити-погуляти, і щоб грошей у батьків не випрошувати.

Кропивницька молодь примудряється за десять днів заробити в середньому півтори тисячі гривень. І цей заробіток – офіційний.

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Трохи документації, дозвіл від батьків, медична довідка та довідка зі школи, паспорт, ідентифікаційний код – і школярі офіційно влаштовані на роботу.

Роботу у Кропивницькому надає комунальне підприємство з благоустрою. Щоранку роздає інвентар і окреслюють план дій. На роботу доводиться ходити на восьму ранку. Працюють по 4 години щодня, до 12. Відпрацювати мають десять робочих днів.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, де школярам знайти роботу і не бути ошуканим.

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