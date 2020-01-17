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Заробляють $3 тис. на місяць. Як працює наркобізнес в Україні

Наркотики в Україні можна придбати просто в інтернеті, а адресу напишуть на стіні вашого будинку. Продавці працюють в мережі, а своє зілля лишають в обумовлених місця, роблять так звані закладки. Часто їх облаштовують біля будинків чи навіть на території дитячих садочків і шкіл.

Кількість наркозалежних в Україні щороку лише зростає. За офіційними даними МОЗ в Україні майже 400 тис. ін’єкційних наркоманів, кількість тих, хто приймає наркотики іншим способом за оцінками експертів близько 2 млн. Найчастіше наркотики купують підлітки, для них наркотик – це спосіб самовираження. Деталі у сюжеті Владислава Круглова.

Нагадаємо, на Буковині слідчий поліції організував збут наркотиків.

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На Буковині слідчий поліції організував збут наркотиків

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