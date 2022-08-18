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Факти / Відео / Україна

Зарплата до 30 тис. грн: на Закарпатті активно шукають робітників

Світлана Ковбиця Журналістка Факти ICTV Дарина Реготун Видеоредактор

На Закарпатті понад сто підприємств шукають працівників. Бракує персоналу місцевому бізнесу і релокованому. З охоплених війною українських міст і сіл сюди переїхало найбільше в країні компаній – понад 420. У результаті тут створено вісім тисяч робочих місць. П’ять тисяч працівників переїхали разом із підприємствами. Нині потребують ще майже три тисячі фахівців, переважно робітничих професій. Найбільше в списку вакансій – швачки, деревообробники та в‘язальники джгутів.

Підприємствам потрібні кваліфіковані працівники, їх ретельно підбирають. Є вузькі фахівці, яких в області не знайти. Тому вже понад 500 безробітних перекваліфікувалися, пройшли навчання і стажування.

– Перепрофілювати – це не довгий час. Якщо людина спеціаліст, то у наш час 30-45 днів і людина буде вміти то робити. Головне, щоб хотіла, – каже директор Закарпатського обласного центру зайнятості Юрій Фущич.

До повномасштабної війни закарпатці скаржилися на брак вакансій, тепер їх достатньо. Аби було легше влаштуватися, у регіоні посилюють комунікацію бізнесу з громадами. А в Ужгородському університеті переформатовують спеціальності під нинішні потреби.

– Фізико-математичні, технічні різні освіти. Для того, щоб ці діти, які сьогодні навчаються на 3-4 курсі чуть-чуть змінювали профіль. І коли ці великі підприємства, які на території Закарпаття починають працювати, вони отримували кваліфікованого працівника, – розповідає голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

На Закарпатті пропонують середню зарплату – 16 тис. грн, найбільше – 30 тис. грн обіцяють головному інженеру будівельної фірми.

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