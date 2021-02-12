Зарплата Зеленського: скільки президент та його помічники заробили у січні

За перший місяць 2021 року президент України Володимир Зеленський отримав 22,5 тис. грн заробітної плати, повідомляє Державне управління справами.

Це одна з найменших зарплат в Офісі президента. Найбільше за січень заробив керівник апарату Олексій Дніпров – понад 74 тис. грн.

Трохи менше у січні було у його заступника – близько 60 тис. грн. А заступнику керівника ОП Олегу Татарову нарахували лише 22 тис. грн.

Загалом зарплата усіх працівників Офісу президента обійшлася платникам податків у понад 14 млн грн.

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Згідно з декларацією президента Володимира Зеленського, у 2019 році доходи глави держави та членів його родини становили понад 28,6 млн.

Зокрема, у період з травня по грудень 2019-го він заробив на посаді президента 208 787 грн.

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