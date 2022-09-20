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Заряджає одразу 58 телефонів і Starlink: на Рівненщині розробили портативні акумулятори

Катерина Курбанова журналістка Факти ICTV

На Рівненщині виготовляють сучасні портативні зарядні станції. Вони можуть одночасно заряджати понад пів сотні мобільних телефонів, Starlink, квадрокоптери та решту спеціального обладнання, яке допомагає нищити окупантів.

До виготовлення таких потужних зарядних станцій хлопці з Млинова взялися майже одразу після початку великої війни, адже дуже хотіли допомогти нашим військовим.

– Цей апарат може зарядити 58 телефонів, а також може живити Starlink та автомобільні компресори, заряджати рації і квадрокоптери, – каже співавтор розробки Сергій Тітков.

Зарядні станції невеликого розміру, легкі та запросто поміщаються у наплічник. Корпус не боїться дощу, а це важливо для військових на передовій.  Для них розробили і портативний електричний генератор.

– У генераторів які мінуси – треба пальне дозаправляти, він шумний і від нього є вихлопні гази. А цей апарат повністю безшумний, має 8 розеток, в яких зразу 220 правильної форми сигналу, – додає Тітков.

Заряджаються пристрої і від сонячних панелей, які тут також виготовляють як елемент живлення. Завдяки розробці військові можуть завжди бути на зв’язку, а їхнє обладнання – працювати без доступу до електромережі.

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