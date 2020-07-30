Заряджається від розетки і має серце Tesla: у Миколаєві збудували електрокатер

Електричний катамаран із серцем-акумулятором від Tesla збудували у Миколаєві. Місцеві підприємці шукали катер для річкових перевезень, що зменшить витрати на пальне.

Подібні судна іноземного виробництва коштують від €700 тис.

Тож чоловіки згадали інженерну освіту та разом із суднобудівниками спроектували вітчизняний катер, який легкий, економний і екологічний. Нині цей річковий трамвайчик улюбленець містян.

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Додаткову енергію дають сонячні панелі по бортах та на даху. 36 батарей із окремих фотоелементів підприємці паяли власноруч.

Електрокатер миколаївського виробництва єдиний в Україні. Тож, інженери-підприємці удосконалюють конструкцію та шукають інвесторів для серійного виробництва.

А миколаївський пенсіонер зробив електромобіль з непотребу. У хід пішла фанера від старого дивану і ящика з-під електричного піаніно. З магазину в машині тільки двигуни і акумулятори.