Засідання Верховної Ради 29 серпня: затверджено план роботи

Сьогодні на підготовчому засіданні новообрані депутати таки узгодили, як будуть працювати 29 серпня і обрали тимчасове керівництво.

Але політики зізнаються, що домовитися про майбутній формат роботи нової Ради було непросто. Мовляв, на робочих підгрупах новообрані депутати узгоджують одне, а на фінальному засіданні кардинально міняють позицію. Найбільш обговорюване питання – кількість та назва парламентських комітетів. У Європейській солідарності обурені, що у майбутній Раді не буде комітету ветеранів.

Розчарувань своїх не приховували і у партії Опозиційна платформа – За життя. Їм не подобається, що проблемами Донбасу не займатиметься окремий комітет.

Але, попри розбіжності та суперечки, підготовча депутатська група таки ухвалила рішення. Кількість парламентських комітетів зменшиться з 27 до 23. Хоча не відкидають, що згодом їхня кількість може збільшитися.

Читайте: Перше засідання Ради ІХ скликання: обрання спікера, коаліція і відставка Кабміну

Далі депутати почали перейматися суто першим засіданням нового скликання. За лічені хвилини вони обрали тимчасове керівництво Верховної Ради. Президію очолив голова партії Слуга народу Дмитро Разумков. Також на засіданні політики визначилися і з лічильною комісією. Вона після запуску парламенту займеться обранням спікера та його заступників. У Батьківщині уже заявили, що претендувати на ці посади не будуть.

Що ж стосується самого урочистого засідання, то про нього новообрані депутати говорять не охоче. Не розголошують і кількість запрошених гостей. Засідання нової Ради відкриє нинішній спікер Андрій Парубій. Депутати складуть присягу, а хор Вірьовки традиційно виконає гімн України.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що схема розміщення депутатських фракцій у сесійній залі Верховної Ради затверджена.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.