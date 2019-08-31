Засікти вогневі точки противника: як бійці пристосовуються до обстрілів

На фронті знову втрати, один боєць загинув і один поранений. Протягом доби ворог 17 разів порушував режим припинення вогню. З мінометів калібру 120 та 82 мм окупанти обстрілювали наші позиції поблизу Водяного, Троїцького, Лебединського та Золотого-4.

Великокаліберні кулемети, підствольні та ручні гранатомети, снайперську та стрілецьку зброю застосовували біля Новотроїцького, Мар’їнки, Новомихайлівки, Новолуганського, Майорська та Новозванівки.

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Знати вогневі точки противника – це мистецтво війни, коли під час обстрілу замість втечі в укриття армієць навпаки, спостерігає, засікає, вираховує.

Саме обстрілами з автоматичних гранатометів, противник викликає українських військових на вогонь у відповідь, коли з інших вогневих позицій причаїлась серйозніша зброя.

Куля калібром 12,7 здатна пробити броню і завдати непоправних втрат для живої сили. Розроблялась для великокаліберних кулеметів і протитанкових рушниць, тепер вручну перероблена для снайперів.

Та для снайперів мета – це не всі вогневі точки, а всі живі мішені на позиціях.

Саме в такі моменти для командира в пріоритеті не лише відбити атаку ворога, а залишити цілим і неушкодженим особовий склад.

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