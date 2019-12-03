Заснована 440 років тому Острозька академія відзначає 25 років відродження

Засновниця вищої освіти – Острозька академія, перший і найстаріший університет України та Східної Європи, була закладена князем Острозьким понад 440 років тому. Серед випускників – гетьмани, перший ректор Києво-Могилянської академії, письменники та інші відомі постаті, які змінили історію України.

Студенти тут вивчали сім вільних і 3 вищі науки. Опановували п’ять мов – слов’янську, польську, давньоєврейську, грецьку та латинь.

Нині 18 спеціальностей тут опановують майже 3 тис. студентів з усієї України. Сучасні студенти не менш спраглі до знань.

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Але, проіснувавши 60 років, у середині 17-го століття заклад закрили. Тільки 1994 року Острозьку академію взялися відроджувати. Відтоді, за 25 років, вона відновила колишню славу. Поруч зі столітніми будівлями звели нові. Цьогоріч відкрили надсучасний корпус, архітектура якого вражає. Просторі аудиторії, обладнання, місця для відпочинку студентів. Тут продумали все до дрібниць, аби навчання було якісним і комфортним.

Сам Острог – невеликий, тут живуть майже 15 тис. людей. Університет як головна артерія і для міста.

Тут організовують екскурсії, відкривають наукові центри, шукають нові експонати для своїх раритетних колекцій. І не зупиняються ні на мить, бо мета висока.

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