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Засоби захисту на вагу золота: як Інтерпайп допомагає лікарям боротися з Covid-19

Поки в Україні щодня фіксують різке збільшення кількості хвори на коронавірус, в лікарнях знову виникли проблеми із нестачею лікарів, кисневим оснащенням медзакладів і засобами індивідуального захисту.

Так, у Харкові лікарі виснажені, у медзакладах бракує ліжок. Потрібні і засоби захисту для працівників – нинішніх запасів вистачить на місяць.

В Івано-Франківській області інфекційне відділення Косівської районної лікарні переповнене, кисню теж бракує. Хоча для хворих перекваліфікували ще два, на 110 ліжок, цього замало. Тому пацієнтів відправляють у сусідні райони.

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Більшає хворих і на Дніпропетровщині. Медики працюють на межі своїх сил, а засоби захисту тут на вагу золота. Аби захистити лікарів від можливого інфікування, українська промислова компанія Інтерпайп передала закладу тисячі захисних халатів, масок і рукавичок.

Компанія підтримує лікарні з початку пандемії. Лише на Дніпропетровщині допомогу отримали понад двадцять медзакладів. Цього разу велику партію засобів захисту отримають сім лікарень обласного центру – на суму понад 1 млн 600 тис грн. Загалом на боротьбу з коронавірусом в Україні компанія Інтерпайп разом з фондами Олени Пінчук та Віктора Пінчука виділили майже $10 млн.

Тим часом, на коронавірус в Україні за минулу добу захворіли ще 10 611 людей, від початку пандемії – 489 808. Померли від хвороби 8 947 пацієнтів, одужали – 221 459.

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