Заступник голови КСУ Головатий задекларував храм УПЦ

Заступник голови Конституційного суду Сергій Головатий задекларував свій храм Української православної церкви Київського патріархату.

Минулої осені НАЗК виявило невідповідність у декларації Головатого на понад 3 мільйони гривень.

Тож цього разу він вказав, що володіє будівлею храму площею 200 м², який розташований у селищі Вільшана Черкаської області.

Також у декларації судді КСУ житловий будинок площею 464 м², чотири земельні ділянки в Київській області та дві квартири у Києві.

Декларація Тупицького

Голова Конституційного суду України Олександр Тупицький задекларував за 2020 рік дві земельні ділянки в Ялті, будинок у Києві, гараж у Донецьку та 3,7 млн грн зарплати.

У Києві голова КСУ володіє 60-метровим будинком у Конча-Заспі, квартирою на 216 кв. м та земельною ділянкою на 750 кв. м у Василькові Київської області.

Детальнішу декларацію Олександра Тупицького читайте на сайті Факти ICTV.

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