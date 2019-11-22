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Факти / Відео / Україна

Затоплені бази та люди в ізоляції. Кирилівку та Федотову косу накрила повінь

У курортній Кирилівці та на Федотовій косі – повінь. Затопило кількадесят баз відпочинку. Сорок людей опинилися в ізоляції – відрізаними від суходолу.

На їхній порятунок запорізькі рятувальники вже відрядили важку гусеничну техніку, адже проїхати підтопленими шляхами звичайним транспортом неможливо.

Повінь спричинив потужний вітер, що розгулявся на Азовському узбережжі напередодні. Його пориви подекуди сягають майже трьох десятків метрів за секунду.

Факти ICTV раніше писали про те, що Венецію накрила потужна повінь.

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