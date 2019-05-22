Затоплені будинки та повалені дерева – США потерпають від повеней
Після торнадо та снігопадів Сполучені Штати потерпають від потужних повеней.
В штаті Колорадо снігопад спричинив затори на дорогах та численні аварії. Щонайменше, півсотні людей терміново евакуювали, бо після бурі з рясним дощем вода затопила багато будинків, повалила дерева, які пошкодили помешкання та заблокували дороги.
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Сильно постраждав врожай. Рятувальники на човнах оглядають зону лиха і надають допомогу постраждалим.
До слова, сліди нищівних руйнувань залишила серія торнадо в американських штатах Канзас і Оклахома.
2019-05-22
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