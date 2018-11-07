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Затоплені кабінети та грибок на стінах: на Волині затопило школу

На Волині у селищі Маневичі через ремонт даху затопило школу. Стару покрівлю з навчального закладу зняли – і під час рясних злив зі стелі у будівлю лилося немов з відра.

У воді опинилися актова зала, спортзал, класні кімнати на верхньому поверсі. Тут досі мокрі, вкриті чорним грибком стіни, повітря важке – тому учнів переселили в інші класи і в школі запровадили навчання у дві зміни.

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Батьки дітей пускати на навчання бояться – цвіллю важко дихати.

Місцеві чиновники проблеми не бачать – адже ремонт запланований, в терміни вкладаються – а підрядник за договором виправить усі недоліки. Частину даху уже зробили – за проектом його утеплюють. Та батьки запевняють – проводити такі роботи у дощ не можна. Адже цей матеріал не любить вологи.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що на Харківщині школярі побили 11-річну дівчинку.

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