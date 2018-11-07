Затоплені кабінети та грибок на стінах: на Волині затопило школу
На Волині у селищі Маневичі через ремонт даху затопило школу. Стару покрівлю з навчального закладу зняли – і під час рясних злив зі стелі у будівлю лилося немов з відра.
У воді опинилися актова зала, спортзал, класні кімнати на верхньому поверсі. Тут досі мокрі, вкриті чорним грибком стіни, повітря важке – тому учнів переселили в інші класи і в школі запровадили навчання у дві зміни.
Читайте: Стрілянина в школі США: 1 дитина у критичному стані
Батьки дітей пускати на навчання бояться – цвіллю важко дихати.
Місцеві чиновники проблеми не бачать – адже ремонт запланований, в терміни вкладаються – а підрядник за договором виправить усі недоліки. Частину даху уже зробили – за проектом його утеплюють. Та батьки запевняють – проводити такі роботи у дощ не можна. Адже цей матеріал не любить вологи.
До слова, Факти ICTV повідомляли, що на Харківщині школярі побили 11-річну дівчинку.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!