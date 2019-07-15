Затоплені переходи та ринки. Київ накрила найбільша за півстоліття злива

Грози і шквали. Українців попереджають про погіршення погоди. Негода накрила північ та більшість центральних областей. У семи регіонах оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Суттєво погіршилася погода і в столиці. На вулицях – ріки води. Подекуди вона сягала метра. Затоплені стихійні ринки, підземні переходи, подекуди зруйнувався асфальт.

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Дренажна система не встигала справлятися з великою кількістю води. Зливу 15 липня вже назвали найбільшою у столиці за останні півстоліття. Вода затопила майже всі райони, а у деяких на кілька годин навіть зникало світло.

Синоптики обіцяють, що дощова погода у столиці протримається до кінця тижня. На 16 липня оголошено штормове попередження.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як злива затопила Кам’янець-Подільський та Закарпаття.

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