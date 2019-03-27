Затопило 20 провінцій, 23 жертви і евакуація: потужна повінь в Ірані

Вже 23 людини стали жертвами безпрецедентної повені в Ірані. Ще дві сотні поранені.

Десятки тисяч жителів з найнебезпечніших районів евакуювали. Повінь спричинили сильні зливи, які пройшли минулого тижня – через них річки вийшли з берегів.

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Вода затопила 20 провінцій із 31. Потік був таким потужним, що просто змивав легкові авто з дороги, кажуть очевидці.

Експерти вважають, що вода може підступити до столиці Тегерана та затопити південь країни, де зосереджене нафтовидобування.

До слова, в Італії лісова пожежа змусила автомобілістів рятуватися в тунелі.

Подробиці дивіться у відео.

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