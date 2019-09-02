Затори у Києві: причини та чому стануть ще більшими

Тисячі машин щодня намагаються переїхати через Дніпро з Позняків та Харківського масиву у центр чи навпаки. Дорога Південним мостом може затягнутися і на годину. Там ремонтують так званий деформаційний шов – він зменшує навантаження на конструкцію та захищає від руйнування. На інформаційному борді вказано: що усе можливе вони б мали зробити до 31 серпня. Однак уже вересень, а після цього ще планують почати роботи на іншій ділянці Південного.

Ще одна проблемна для водіїв точка – Русанівський міст. Коли його почали ремонтувати, то виявили дефекти конструкції і довелося змінювати план робіт. Здати об’єкти обіцяють до кінця року.

До кінця року хочуть завершити і ремонти Борщагівського шляхопроводу. Там теж і вдень, і ввечері тягнучки. А ось сусідній Шулявський, який будують заново, завершать лише у 2020-му.

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Окрім мостів, у Києві перекриті десятки ділянок на дорогах. У мерії такій кількості ремонтів тішаться. Кажуть: за кілька років вдалося полагодити понад 900 кілометрів шляхів. Однак, якщо ремонти відбуваються надто часто, то радіти нічому, – переконаний транспортний експерт Станіслав Гвоздіков.

Це може свідчити, що дороги неправильно експлуатують. Наприклад, той же Південний міст з 2015-го з’їв понад 60 млн грн. А потім на нього безперешкодно пускають здоровенні фури. Тож наступного року міст знову доведеться латати. І так – до безкінечності, якщо не обмежити рух транспорту у столиці. Щодня містом проїздять понад 4 млн машин.

А поки водіям доведеться миритися із заторами. З вересня транспортний потік у столиці зазвичай збільшується на третину, а то й удвічі.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як Київ стояв у масштабних заторах перед Днем незалежності.

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