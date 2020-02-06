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Затори у Києві: причини та чи реально звільнити місто від шаленого трафіку

Київські затори на 12-у місці за інтенсивністю у світі. З кожним роком ситуація лише погіршується – машин стає більше, а культури водіїв – менше.

Столична ж влада роками обіцяє ситуацію виправити.

За рік, проведений у заторах, один киянин міг би подивитись 201 серію Гри престолів чи 130 футбольних матчів. Це дані дослідження компанії, яка виробляє навігатори.

Хаотично припарковані авто – ще одна причина заторів. Спеціально обладнаних безкоштовних майданчиків у Києві бракує. Із платними – ситуація краща, та не всі готові платити.

Поліцейські щодня штрафують по 200 порушників. Ще півтори сотні машин евакуатори відвозять на штраф-майданчики.

Раніше ми писали, що Київ посів третє місце в Європі за рівнем заторів.

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