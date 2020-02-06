Затори у Києві: причини та чи реально звільнити місто від шаленого трафіку
Київські затори на 12-у місці за інтенсивністю у світі. З кожним роком ситуація лише погіршується – машин стає більше, а культури водіїв – менше.
Столична ж влада роками обіцяє ситуацію виправити.
За рік, проведений у заторах, один киянин міг би подивитись 201 серію Гри престолів чи 130 футбольних матчів. Це дані дослідження компанії, яка виробляє навігатори.
Хаотично припарковані авто – ще одна причина заторів. Спеціально обладнаних безкоштовних майданчиків у Києві бракує. Із платними – ситуація краща, та не всі готові платити.
Поліцейські щодня штрафують по 200 порушників. Ще півтори сотні машин евакуатори відвозять на штраф-майданчики.
Раніше ми писали, що Київ посів третє місце в Європі за рівнем заторів.