Затори у Києві: що пропонують експерти для вирішення проблеми

Київ зараз на сьомому місці у світовому рейтингу заторів, Харків – на 13, Дніпро – на 22. Одна із причин – кількість авто в Україні збільшується швидкими темпами. Наприклад, у столиці на тисячу жителів припадає 400 автомобілів.

Автори рейтингу заторів tom tom підрахували, що пересічний киянин щорічно дев’ять днів свого життя витрачає на стояння у тягнучках.

Ускладнений трафік – проблема більшості українських великих міст.

Екперти зазвичай радять кілька методів її вирішення. Розвивати громадський транспорт. Чим більше трамвайних, тролейбусних чи автобусних маршрутів, розгалуженіше метро, тим рідше люди сідатимуть у власні авто.

Другий момент – тротуари слід робити широкі, щоб було зручно ходити, наземних чи підземних переходів теж треба багато і в правильних місцях.

Центр міста вони рекомендують закрити для приватних авто і набудувати перехоплювальних паркінгів на околицях. Але усе це довго, а міста вже стоять.

Транспортний планувальник Дмитро Беспалов вважає, що проблему заторів не вирішить будівництво нових доріг та мостів.

За його словами, на 10-15% розвантажити місто допомогла б інтелектуальна транспорта система. Вона оперативно реагує на ситуацію на дорогах і змінює налаштування світлофорів. З ним згоден колега зі Львова Ярослав Товстига.

Вони кажуть, що поняття година пік уже замінили періодом пік. І якщо нічого не робити, цей період ставитиме дедалі більшим.

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