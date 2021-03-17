Затримка лікарняних: у Фонді соцстрахування пояснили причину

На несвоєчасну компенсацію лікарняних скаржаться як пересічні українці, так і народні депутати.

Ірина Геращенко, перехворіла на коронавірус, але впродовж декількох місяців не може отримати лікарняні. Українець, який перехворів Сovid-19 ще на початку року, гроші від держави отримав тільки через два місяці.

У самому Фонді соцстрахування заспокоюють, середній термін затримки з виплат лікарняних – 21 день. Хоча закон дає на це лише 15 днів.

У Фонді переконують, це нормальна практика і наголошують, що спрямовують кошти одразу, як тільки отримують документи від роботодавців. Що ж стосується заборгованості, то вона дійсно є.

Керівник управління страхових виплат та матеріального забезпечення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування Світлана Зарубіна зазначила, що на 1,8 млрд грн вже прострочили термін оплати, а це 21 день, на 30 каледарних днів – 400 млн.

Під час пандемії Фонду також довелося виплачувати гроші не лише тим, хто хворів, але й тим, хто був на ізоляції.

Наприкінці 2020 року у Фонді соцстрахування видатки зростали у 2,5 рази відповідно до зростання кількості захворювань на коронавірус.

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Фонд існує за рахунок Єдиного соціального внеску, які щодня сплачують підприємці. І ці надходження весь час різні. Тож і гроші виплачують по черзі. В один день допомогу можуть отримати дві людини, в інший 20.

Стабільного річного бюджету Фонд не має.

Уряд найближчим часом пообіцяв виділити 400 млн грн на погашення заборгованості.

Водночас з 1 липня українцям лікарняні взагалі компенсовувати держава не буде. Лише роботодавець оплачуватиме перші п’ять днів. Тож хворіти українцям доведеться виключно за свій рахунок. Щоправда, у парламенті обіцяють ситуацію таки виправити.

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