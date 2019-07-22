Затримки зі здачею бюлетенів: на округ Житомирщини направили вертоліт

У регіонах затримки зі здачею бюлетенів в окружкоми. Зокрема, у Коростені на Житомирщині вертоліт з поліцією відправили наводити порядок у 64-й ОВК, на Львівщині проти фальсифікацій на 118-му окрузі бореться партія Голос, у Києві в 223-му окружкомі члени дільниць понад 12 годин чекали в чергах, аби здати бюлетені, а в Миколаєві навіть спали у спеку на мішках із важливими документами.

У Коростені на Житомирщині вертоліт із спецпризначенцями приземлився просто перед окружкомом, у місцевому будинку культури. Так поліція вирішила оперативно посилити безпеку у проблемному окрузі №64. Тут за попередніми даними виграє представник Слуги народу В’ячеслав Сігачов, випереджаючи самовисуванців Володимира Арешонкова та Сергія Пашинського. Однак після інформації про можливе викрадення бюлетенів чи спробу їх сфальшувати сюди відправили спецпідрозділ МВС.

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Про маніпуляції з підрахунком результатів заявляють у партії Голос – на 118 виборчому окрузі Львівщини точиться боротьба між Галиною Васильченко із політсили Святослава Вакарчука і бізнесменом самовисуванцем Богданом Дубневичем. За екзит-полом, проведеним на замовлення Голосу, впевнено перемагає Васильченко, з відривом у 13%. Однак, за підрахунками ЦВК до 5-ї вечора начебто лідирував Дубневич, хоч відрив був мінімальним. Святослав Вакарчук переконаний – результати намагаються сфальсифікувати.

Без сну, у тисняві і чергах – виснажені члени комісій уже другу добу без відпочинку. На 233 окрузі в Києві бюлетені передавали понад 10 годин. Пораховані бюлетені сюди везли з 4-ї ранку, але до обіду встигли прийняти документи від кількох дільниць. Решта, понад сотня людей чекають під дощем. Емоцій не стримують.

Лише після одинадцятої почали працювати інтенсивніше. Чому затримались і нормально не організували процес, голова ОВК говорити відмовився. Представники комісії запевнили, не могли спрогнозувати, скільки працюватимуть над одним протоколом.

Без дощу, але в спеку здавали документи в Миколаєві. Усі бюлетені прийняли орієнтовно до шостої вечора. Десятки людей тулилися на вузькій лавці і стояли під сонцем. Вночі спали на мішках з бюлетенями. Усе через повільну роботу серверу та неуважність дільничних комісій. У кожній третій у протоколах не збігалися цифри.

Найоперативніше працювали на Закарпатті. Правда, роботи тут було не так багато, бо явка була найнижчою в Україні. Хоча подекуди умови були екстремальні, через негоду 10 населених пунктів опинились без світла.

Нагадаємо, у партії Слуга народу визнали перемогу нардепа Олеся Довгого в 102-му виборчому окрузі у Кіровоградській області.

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