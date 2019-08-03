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Затримували ще до початку акції! Москвою знову прокотились опозиційні протести

Прогулянка центром Москви – такий новий формат протесту обрали мешканці російської столиці для сьогоднішньої акції. Адже намагались уникнути безпідставних арештів. Та попри це – звичайний променад центром міста для сотень москвичів завершився у автозаках.

Затримання почалися ще до початку акцій. Незалежна кандидатка до Міськдуми – Любов Соболь, встигла лише вийти з будівлі. За хвилину під’їхав мікроавтобус з поліцейськими і її вкинули до автозаку.

Політик вже 20-й день поспіль голодує на знак протесту. Її відмовилися зареєструвати на виборах, які відбудуться восьмого вересня. Формальна причина – нібито, підписи її прихильників несправжні, хоча люди особисто підтвердили підтримку політику. І Соболь, і решта опозиційних кандидатів вважають – влада вирішила викинути їх з політичної боротьби і вимагають від Кремля чесних правил гри.

Опозиція закликала громадян виходити на вулиці, щоб захистити свої права. Та влада ретельно підготувалася до протестів. Силовики заблокували навіть підступи до площ, де планували збиратися люди. З гучномовців попереджали, що до росгвардійців потрібно ставитися дбайливо.

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Самі ж силовики – заважали пресі висвітлювати подію. Відтісняли журналістів, які намагалися фіксувати усе, що відбувалося. Перехожого, який поцікавився чому омонівці перешкоджають йому пройти до метро – затримали і відвели у автозак. Без жодних пояснень.

Опозиція ж стверджує – людей затримують нібито за створення перепон руху транспорту. Тому радять – ходити лише тротуарами і переходити дорогу тільки на зелене світло. Тому навіть саму демонстрацію назвали особливою прогулянкою.

Визначити скільки людей підтримали акцію – важко. Адже учасники намагалися не скупчуватися, щоб не потрапити до рук омонівців. Лише деякі наважилися говорити чому прийшли прогулятися саме до центру Москви.

Найчастіше люди вигукували гасло Допускай. Так вимагали допустити незалежних кандидатів на вибори до столичної Думи.

Вже наступної суботи москвичі планують нову масову акцію протесту, навіть якщо влада знов не дозволить їх проводити.

До слова, протести у Москві: ОМОН розганяє учасників акції та проводить затримання.

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