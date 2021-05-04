Затишшя на Великдень та нові ворожі обстріли: яка ситуація на Донбасі

Після Великоднього затишшя знову побільшало ворожих атак на передовій. У ці святкові дні бійці кажуть, що чекали від ворога традиційних гучних привітань, але цьогоріч було більш-менш тихо і навіть вдалося відсвяткувати, наскільки це можливо на службі.

Але варто розуміти, що тиша для армійців – це коли від окупантів не прилітають важкі калібри, що буває доволі часто. А таку дрібну стрілянину чути постійно, особливо там, де відстань до ворога невелика. На такий звуковий супровід військові вже не зважають.

Також російські найманці продовжують блокувати КПВВ, що є єдиним легальним способом потрапити з окупованої території на підконтрольну.

Із семи пунктів повноцінно працює тільки один – у Станиці Луганській. На КПВВ Новотроїцьке окупанти пропускають людей тільки два дні на тиждень – у понеділок та п’ятницю.

Інші гуманітарні коридори заблоковані з того боку під приводом карантинних обмежень. Українські прикордонники пропускають людей щоденно із 8 до 16 години.

Також, щоб протистояти противнику, Україна прагне заручитись військовою підтримкою Заходу. А для цього українська влада впевнена, що потрібно вступити у НАТО. Обговорення щодо цього відбудеться вже у червні.

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