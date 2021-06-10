Завдяки карантину: як у Черкасах власниця салону краси відкрила лабораторію морозива

10 червня в світі святкують день морозива. Саме сьогодні прохолодний літній смаколик з’явився в масовому продажу.

Нині невеличких крафтових виробників натурального продукту стає дедалі більше, як і смаків цих ласощів.

Так, у Черкасах власну міні-лабораторію морозива з натуральних продуктів за італійськими технологіями відкрила місцева жителька Вікторія Духота.

Жінка працювала перукарем і років 25 мріяла про виготовлення морозива. Саме карантин змусив власницю салону краси втілити задум у життя.

Наразі Вікторія виготовляє сім сортів морозива й три види сорбетів за власними та італійськими рецептами.

Щоб приготувати класичний пломбір, у молоко додає вершки, жовтки, суху суміш. Потім усе змішує й завантажує в машину. Там морозиво спочатку пастеризується вісім хвилин, а потім охолоджується. За один раз фрізер готує два кілограми ласощів.

– Кожного разу, коли здійснюється моя мрія, я просто відчуваю, що живу нею. Це таке піднесення! Можливо, тому я й не поспішаю щось далі робити, бо мені подобається сам процес, – говорить джелатер’є Вікторія Духота.

Майстерня морозива черкащанки працює лише третій місяць, але вже має постійних покупців. Люди дізнаються про неї із соцмереж та через “сарафанне радіо”. Замовлення кожному Вікторія віддає особисто.

– Я дуже люблю морозиво. У сезон навіть боюсь собі зізнатись, скільки кілограмів з’їдаю. Зазвичай купую в магазинах масового виробництва, але випадково побачила в соцмережі пост, що подрузі сподобалось це морозиво. Тому я як справжній фанат не можу його не спробувати, – зізнається черкащанка Ольга.

Натуральне морозиво зберігається не більше 30 діб. Але зазвичай до цього часу воно не залежується.

Скільки коштуватиме полуниця в пік сезону

Пік полуничного сезону в Україні очікують у середині червня. Тоді краще й закуповувати ягоду на варення або заморожування.

Наразі на прилавках переважає херсонська полуниця. У столиці вона коштує 70-75 грн за 1 кг.

Детальніше про те, скільки коштуватиме полуниця в пік сезону, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Dreamstime

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.