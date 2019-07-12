Завершення Sea Breeze: українські та американські морпіхи відбили останню навчальну атаку

На Одещині українські та американські морпіхи спільно відбивали напад противника – за таким сценарієм відбувався завершальний етап масштабних навчань Сі-Бриз 2019. У маневрах також взяли участь військові Молдови та Грузії. Цього року навчання були максимально наближені до реальних бойових дій.

За легендою навчань, ворожі війська висадилися біля портів Южний та Очаків. Українські та американські морпіхи відбивають напад – обстрілюють з мінометів уявного противника і готуються перейти в контрнаступ.

Читайте: Sea Breeze 2019: у НАТО назвали мету навчань у Чорному морі

На поле виїжджають чотири бойові машини піхоти. Вони відкривають вогонь по заданому квадрату, після чого в наступ іде українсько-американська рота. Вояків прикривають кулеметники, що на правому фланзі. Таку практику здебільшого використовують американські військові.

Допомагають піхотинцям і снайпери, які годинами можуть вичікувати ворога. За перебігом бою пильно стежать у вогнево-розвідувальному комплексі, він у тилу. У цьому розвідникам допомагають тридіапазонний тепловізійний приціл і камера, здатна обертатися на 360 градусів.

Зазвичай для атаки ворог задіює не всі потужності і будь-якої миті може відправити підкріплення. Аби цього не допустити, на поле бою десантуються українсько-молдовські підрозділи.

У сухопутному компоненті навчань взяли участь 800 військовослужбовців із 4 країн – України, США, Молдови та Грузії. Військові успішно опанували зброю держав-партнерів та обмінялися бойовим досвідом.

В умовах реального бою важливо вміти комунікувати без слів, кажуть морпіхи. Від цього часом залежить життя побратимів.

Сухопутна фаза українсько-американських навчань сі-бриз проходить щорічно вже майже 22 роки поспіль.

Нагадаємо, Сенат Конгресу США схвалив проект військового бюджету на 2020 фінансовий рік, який передбачає надання Україні військової допомоги на $300 млн.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.