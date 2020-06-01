Заворушення на КПП Тиса: у чергах на кордоні стоять 50 мікроавтобусів

31 травня на Закарпатті водії мікроавтобусів на чотири години заблокували роботу пункту пропуску Тиса на українсько-угорському кордоні. Вони вчинили сутичку і ледь не перевернули службовий автомобіль прикордонників. Все це через посилення перевірок товарів, які перевозять у мікроавтобусах з країн Європи до України.

Окрім особистих речей заробітчан, водії везуть посилки на замовлення. Та декларувати і платити мито за їх – відмовляються. Контрабандна схема завезення товару в Україну без розмитнення тут діє роками. Держава через такі дії недоотримує в бюджет величезні суми.

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У пункті пропуску на оформлення документів третю добу чекає понад півсотні мікроавтобусів з товаром. Ще кілька сотень – на кордоні з Угорщиною. Тут черга розтягнулася на сім кілометрів. Водії заявили, що кордон розблокували тимчасово – вимагають зменшити суму мита. Перед пунктом пропуску чергують бійці нацгвардії та поліції. Сюди стягнули всі резервні сили Чопського прикордонного загону, приїхали 50 колег зі Львова. Докладніше у сюжеті Світлани Ковбиці.

Нагадаємо, зранку 31 травня водії заблокували КПП Тиса на кордоні з Угорщиною через посилення перевірок. Проте прикордонникам вдалося відновити роботу пункту пропуску після роз’яснювальної роботи.

Водночас Держприкордонслужба встановила осіб, які чинили найактивніший тиск на прикордонні наряди, та передала відповідні матеріали до правоохоронних органів.

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