Завищені платіжки за газ: як відстояти свої права і не платити зайвого

Попри чималі штрафи, а також приписи чиновників перерахувати несправедливі платіжки за блакитне паливо, облгази продовжують виставляти споживачам завищені рахунки. Справою вже зацікавився Антимонопольний комітет України. Проте поки чиновники шукають управу на облгази, люди скаржаться на зростання сумнівної заборгованості й бояться відключення палива.

До показників лічильника плюсують ще й коефіцієнт приведення до так званих стандартних умов. Хоча подібну практику заборонив і національний регулятор, і уряд. 16 приватних облгазів оштрафували на 850 тис. грн. – кожен і зобов’язали зробити перерахунок. Та додаткові кубометри в платіжки вперто домальовують.

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Здаватися і сплачувати зайве не варто, – переконують експерти. Якщо облгаз малює борг – цифри варто оскаржувати. Як це правильно зробити, фахівці описали на сайті ГазПравда. Його створили спеціально для консультацій на цю тему. Сумнівні борги тут нині – проблема №1. Лише за місяць роботи юристи сервісу проконсультували тисячі споживачів. Насамперед, людям радять сплачувати винятково за показниками лічильника, без жодних коефіцієнтів.

Якщо й це не допоможе – радять іти в суд. Також є надія на активізацію НКРЕ та інших державних органів. Фахівці сподіваються, що невдовзі облгази таки примусять перерахувати несправедливі платіжки. Крім того, владу закликають звернути увагу на борги самих облгазів. Вони винні державному Нафтогазу понад 5 млрд грн.!

Є до приватних структур й питання щодо використання так званого соціального палива. Бо є підозри, що частину дешевого ресурсу для населення насправді перепродають для промисловості за вищими цінами. Поки облгази на ці питання не відповідають. Та в Нафтогазі сподіваються, що з’ясувати правду їм невдовзі допоможуть НКРЕ та Антимонопольний комітет.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як облгази дурять українців.

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