Завищені тарифи облгазів: як не платити зайве та чи є ризик втратити субсидію

Нацкомісія з енергетики і компослуг уже перевірила три облгази щодо завищених тарифів. Виявили, що людям таки нараховують у платіжках зайві кубометри – пояснюючи це приведенням до стандартних умов. У п’ятницю вирішать, які штрафи виписати порушникам. Проте схоже, що припиняти свавілля облгази не поспішають.

Українці ж не знають, як діяти – і платити зайве не хочуть, але й не платити бояться, бо в них можуть забрати субсидії. Що радять фахівці в таких випадках, можна дізнатись на сайті – gazpravda.com.ua. Сервіс спеціально розробили, аби консультувати українців щодо суперечливих платіжок.

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Зокрема, споживачам радять звернутися зі скаргами до власне облгазу, а також Нацкомісії з енергетики. Бланки відповідних заяв також можна знайти на сайті. Крім того, за незаконні рахунки від газовиків рекомендують позиватися до суду. Так більше шансів уникнути сплати сумнівних боргів у майбутньому.

Попри заклики уряду припинити донарахування та навіть перевірки регулятора споживачам вперто малюють борг. А це – пряма загроза субсидіям. Раніше за борг у 340 грн. протягом 3 місяців пільги могли скасувати. А тут облгази ще й платіжки затримують, провокуючи неплатежі. Утім фахівці заспокоюють: уряд пообіцяв не скасовувати субсидію через сумнівні борги. Тож платити зайве не варто.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що борги від незаконних нарахувань облгазів не вплинуть на субсидії.

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